Из Перми могут возобновиться рейсы в Армению

Армянская авиакомпания «Ширак Авиа» открыла продажу билетов на прямые рейсы Пермь — Ереван, сообщает «Новый компаньон». По информации на сайте перевозчика, первый перелет по этому направлению запланирован на 29 марта, последний — на 25 октября текущего года. Планируется, что рейсы будут выполняться раз в неделю, по средам. Цена билета в одну сторону составляет 66,3 тыс. армянских драмов (11,7 тыс. руб.). В расписании пермского аэропорта рейсы в Ереван пока не значатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Айк Халатян, Коммерсантъ Фото: Айк Халатян, Коммерсантъ

В 2021 году прямые рейсы из столицы Прикамья в Ереван выполняли российские авиакомпании Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии». В 2022 году регулярных перелетов по этому направлению не было. При этом в региональном министерстве транспорта сообщали, что ведут переговоры о запуске прямых рейсов из Большого Савино в несколько стран ближнего зарубежья, в том числе в Армению.