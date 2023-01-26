Синоптики предупредили о ледяном дожде и мокром снеге на Кубани в выходные

На Кубани с вечера пятницы 27 января и на выходных ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя и дождя с мокрым снегом. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

В отдельных районах ночью и утром возможен гололед и налипание мокрого снега. Ветер восточной четверти с переходом на западную будет достигать 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 28 января составит от -1 до -6 градусов, днем от 2 до 7 градусов.

На Черноморском побережье дождь. Днем температура воздуха составит 12 градусов.

Анастасия Донскова

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