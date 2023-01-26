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Коммерсантъ FM
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Россия и Венгрия ускорят инвестиции в АЭС «Пакш-2»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер России Александр Новак в ходе телефонного разговора договорились ускорить инвестиции в строительство новых блоков АЭС «Пакш-2». В МИД Венгрии пообещали бойкотировать любое решение Евросоюза, которое могло бы препятствовать российско-венгерскому сотрудничеству в этой сфере.

«Быстрое строительство новых блоков атомных электростанций имеет определяющее значение для нашей страны… Мы договорились ускорить инвестиции везде, где это возможно»,— написал господин Сийярто в своем Facebook (принадлежит запрещенной и экстремистской Meta).

Он также отчитался о «бесперебойных» поставках природного газа в Венгрию — ежедневно в республику поставляется 12 млн куб. м энергоресурса по «Турецкому потоку».

АЭС «Пакш» — единственная АЭС, действующая на территории Венгрии. В 2014 году Венгрия и Россия подписали соглашение о постройке пятого и шестого блоков станции. Разработка котлована под пятый блок началась в сентябре 2022 года.

Андрей Сапожников

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