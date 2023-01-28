Геноцид, джинсы и демографический бум

В январе 1848 года работник лесопилки Джеймс Маршалл обнаружил в русле реки Американ-Ривер фрагменты золота. Это событие считается началом калифорнийской золотой лихорадки, что привлекла тысячи авантюристов и искателей легкого богатства. Золотую лихорадку чаще всего ассоциируют именно с Северной Америкой, однако это явление в разное время возникало почти на всех континентах планеты.

Золотая колония

Бразильская золотая лихорадка в районе города Ору-Прету считается не только первой, но и самой массовой в истории. Она началась в конце XVII века и затронула более 400 тыс. старателей из Португалии и полумиллиона рабов из Африки, которые были основной рабочей силой.

В 1660-х годах португальское правительство назначило награду за разведку золота в своей колонии. Первое месторождение в горах Серра-ду-Эспиньясу было найдено в 1660 году так называемыми бандейрантами, которые изначально зарабатывали угоном в рабство индейцев. Вскоре новости об обнаруженном золоте разнеслись по окрестностям, на юго-восток Бразилии стали съезжаться сначала местные жители, а затем европейцы. Город Ору-Прету стал самым густонаселенным в Латинской Америке: к середине XVIII века там жило около 80 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Золотой цикл», картина бразильского художника Родольфо Амоэдо (1857-1941)

Фото: Rodolfo Amoedo / Jose Rosael-Helio Nobre / Museu Paulista da USP «Золотой цикл», картина бразильского художника Родольфо Амоэдо (1857-1941)

Фото: Rodolfo Amoedo / Jose Rosael-Helio Nobre / Museu Paulista da USP

Золотая лихорадка имела огромное значение для экономики и привела к такому притоку капитала в юго-восточные колонии и саму Португалию, что правительство в 1763 году переместило столицу Бразилии из Салвадора ближе к месторождениям — в Рио-де-Жанейро. Поиск золота также привел к открытию алмазных месторождений. Всего в XVIII веке в Португалию было отправлено более 800 тонн золота и 3 млн каратов алмазов, что обеспечило экономическую стабильность страны.

«Урвать миллион или лечь костьми»

В 1812 году Сенат Российской империи соответствующим указом предоставил права всем подданным «отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати». Первым удачливым золотодобытчиком считается Егор Лесной — крестьянин-старообрядец, который добывал желтый металл где-то на реке Берикуль в Томской губернии. Узнав о его находках, купец первой гильдии Андрей Яковлевич Попов 11 августа 1828 года подал заявку на отвод площади на этой речке. Дату принято считать началом развития частной золотопромышленности и золотой лихорадки на земле современной Кемеровской области.

Через 10 лет в Сибири работали уже несколько сотен поисковых партий. Увеличивалось население городов, стремительно развивалась торговля. Одним из самых удачливых старателей был купец Гаврила Машаров, открывший более ста россыпей золота. Став самым богатым золотопромышленником в Сибири, он заказал медаль из чистого золота весом 9 кг с надписью «Гаврила Машаров — император всея тайги» и выстроил в лесах дворец. Из воспоминаний одного из первых сибирских золотопромышленников Владимира Скарятина: промысел первых старателей «походил скорее на игру, в которой можно было урвать миллион или лечь костьми, чем на правильное рационально веденное промышленное дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промывка золотоносного песка сибирскими старателями

Фото: Sergei Prokudin-Gorskii / Library of Congress Промывка золотоносного песка сибирскими старателями

Фото: Sergei Prokudin-Gorskii / Library of Congress

С 1819 по 1861 год в Сибири было добыто более 35 тыс. пудов золота на сумму более 470 млн рублей. К этому времени из-за истощения месторождений, расточительного образа жизни и отсутствия грамотного управления золотопромышленники начали становиться банкротами, а лихорадка стала утихать.

Из золотой в джинсовую

Открытие золотых россыпей на Урале и в Сибири заставило зарубежных ученых искать сходство геологической обстановки в разных странах с обстановкой в Урало-Сибирских «золотых» зонах. «Снежная цепь гор Калифорнии в ее минералогическом строении совершенно сходна с горными породами Сибири»,— писал английский геолог Родерик Мерчисон.

24 января 1848 года работник лесопилки Джеймс Маршалл обнаружил золото неподалеку от городка Колома. Началась самая известная золотая лихорадка, охватившая практически всю Америку. Тысячи людей, жаждущих мгновенного богатства, отправились в Сан-Франциско. Численность населения города выросла с 1 тыс. человек в 1848 году до 25 тыс. в 1850-м. Тогда же Калифорния официально стала штатом США, начала активно развиваться инфраструктура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реклама тура в Калифорнию, 1850-е годы

Фото: G.F. Nesbitt & Co. / cdlib.org Реклама тура в Калифорнию, 1850-е годы

Фото: G.F. Nesbitt & Co. / cdlib.org

Немногие старатели смогли обогатиться за счет добычи золота. Только в начале лихорадки его получалось добывать шлиховым методом, когда золотосодержащий грунт промывался водой. Затем технология добычи усложнялась, и к середине 1850-х годов добытчики-одиночки в основном отсеялись, а лихорадка пошла на спад. Несмотря на это, на ней богатели предприниматели, не относящиеся к золотодобыче напрямую, в первую очередь торговцы. Так, именно для калифорнийских старателей в 1853 году Ливай Страусс начал шить джинсы, ставшие впоследствии культовым предметом гардероба во всем мире.

Как росла Австралия

В феврале 1851 года старатель Эдвард Харгрейвз нашел золотые песчинки в реке вблизи Батерста (штат Виктория). Вскоре каждый второй взрослый австралиец отправился на прииски. За ними последовали и иностранцы — от выходцев из Британии до переселенцев из Китая.

Металл залегал на большой глубине — от 45 до 540 метров. Поэтому основной выигрыш получили горнодобывающие компании. Но население страны стремительно росло все годы золотой лихорадки. В 1851 году оно составляло около 438 тыс. человек, спустя десять лет выросло в три раза — до 1,2 млн человек. В Виктории жил и работал каждый второй австралиец. К 1900 году население страны приросло еще в три раза и составило 3,8 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на золотодобывающий городок Сандхерст в штате Виктория, Австралия

Фото: Hulton Archive / Getty Images Вид на золотодобывающий городок Сандхерст в штате Виктория, Австралия

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Иностранные шахтеры получили избирательные права и могли обращаться в горные суды. Под их давлением в Виктории провели земельные реформы и ввели парламентаризм. Как писали в отчете Викторианского комитета по открытию золота, «менее чем за три года [металл] проделал для колонии работу целой эпохи». Конец золотой лихорадке положили Первая мировая война и запрет на экспорт золота, принятый в 1915 году.

Искатели демократии

Лихорадка в Витватерсранде (ЮАР) стартовала в 1886 году, когда фермер Джон Харрисон нашел золотоносный риф в местной горной цепи. Через несколько месяцев к месторождению начали съезжаться горняки из США и Великобритании. В Витватерсранде возник трущобный городок с населением около 3 тыс. человек. Вскоре на его месте появился город Йоханнесбург — крупнейший город в Южной Африке того времени.

Из-за особенностей геологического строения в Витватерсранде невозможно было добывать золото кустарным способом. Поэтому основной выигрыш от добычи золота получили крупные горнодобывающие компании и промышленники, например основатель алмазной компании De Beers Сесил Родс. Первооткрыватель месторождения Джон Харрисон не смог наладить технологичное производство и продал свою землю всего за £10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы на участке золотодобывающей компании Witwatersrand в провинции Гаутенг в Южной Африке

Фото: Hulton Archive / Getty Images Работы на участке золотодобывающей компании Witwatersrand в провинции Гаутенг в Южной Африке

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Наиболее разбогатевших шахтеров называли рандлордами. Они требовали права голоса и возможности занимать госдолжности в Трансваале и Оранжевой республике. Чтобы защититься, правительства повысили иностранцам налоги и запретили им голосовать. В ответ золотоискатели вышли на протесты. Они привели ко Второй англо-бурской войне (1899–1902). После ее завершения англичане привезли на рудники шахтеров без политических амбиций — около 50 тыс. китайцев. С этого момента в Витватерсранде окончилась эпоха искателей приключений.

Неоправданная цена

В августе 1896 года американец Джордж Кармак, индейцы Джим Мэйсон и Чарли Доусон нашли золото в притоке реки Клондайк. Массовый наплыв золотоискателей в штат Юкон (Канада) начался спустя год, когда в Сан-Франциско и Сиэтл (США) прибыли пароходы с тремя тоннами золота. В общей сложности в Юкон выехали не менее 100 тыс. искателей приключений из США. Чтобы избежать голода, пограничники Канады пропускали на прииски только старателей, которые везли с собой годовой запас продуктов (примерно 800 кг).

Вскоре названия реки Клондайк и ее притока Эльдорадо стали нарицательными и означали несметные сокровища. На деле горняки часто тратили на путь до Юкона больше, чем заработали (примерно $1000). Многие золотодобытчики погибли из-за несчастных случаев, алкогольной зависимости или депрессии из-за тяжелого труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь золотоискателей на вырубленной во льду лестнице на перевале Чилкут в Канаде

Фото: Michael Nicholson / Corbis / Getty Images Очередь золотоискателей на вырубленной во льду лестнице на перевале Чилкут в Канаде

Фото: Michael Nicholson / Corbis / Getty Images

Наиболее известными американцами, разбогатевшими вблизи Клондайка, стали не горняки, а те, кто их развлекал,— актриса водевилей Кэтлин Роквелл (Клондайк Кейт) и импресарио Александр Пантагес. Впоследствии он владел 84 театрами в Соединенных Штатах и Канаде.

Клондайкская золотая лихорадка завершилась в 1899 году, когда американские старатели получили известия о найденном на пляже Нома (США) золоте. Юкон почти мгновенно покинули 8 тыс. человек. В общей сложности там добыли от 13 млн до 20 млн унций золота.

Золото в обмен на геноцид

В сентябре 1884 года возле Огненной Земли в Чили сел на мель французский пароход «Арктик». Члены спасательной экспедиции нашли золото на южноамериканском архипелаге. Вскоре туда потянулись старатели со всей Латинской Америки и Европы.

Золотоискатели часто конфликтовали с местным племенем селькнамов, которые проживали возле приисков. В итоге старатели организовали геноцид коренного населения. Они нападали на поселки селькнамов, похищали женщин и принуждали их к проституции. Считается, что в конце XIX века на Огненной Земле проживало 4 тыс. селькнамов. В 1919 году на архипелаге осталось 279 представителей племени, в 1945-м — только 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Племя селькнамов в чилийской провинции Тьерра-дель-Фуэго

Фото: London Stereoscopic Company / Hulton Archive / Getty Images Племя селькнамов в чилийской провинции Тьерра-дель-Фуэго

Фото: London Stereoscopic Company / Hulton Archive / Getty Images

Наплыв шахтеров привел к образованию первых городов на архипелаге и подхлестнул экономический рост города Пунта-Аренас. К 1894 году месторождения на этих островах стали постепенно истощаться, добыча золота — падать.

Андрей Егупец, Игнат Воронцов