Две картины Франсиско Гойи проданы на аукционе за $16,4 млн

Портреты испанского художника XVIII–XIX веков Франсиско Гойи проданы за $16,42 млн на аукционе в Нью-Йорке 25 января. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's. Там не сообщили, кто приобрел картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картины Франсиско Гойи. Портреты Марии Висенты Баррузо Вальдес (слева) и Леоноры Антонии Вальдес де Баррузо

Фото: Сhristies Картины Франсиско Гойи. Портреты Марии Висенты Баррузо Вальдес (слева) и Леоноры Антонии Вальдес де Баррузо

Фото: Сhristies

На одном портрете изображена Леонора Антония Вальдес де Баррузо с веером в руках, на втором — ее дочь Мария Висента Баррузо Вальдес на диване вместе с маленькой белой собакой. Картины были написаны по заказу мужа госпожи де Баррузо Сальвадора Ансельмо Баррузо де Баретте в 1805 году. Семья принадлежала к классу буржуазии, уточняется на сайте Christie's.

В прошлый раз картины были выставлены на продажу в 1951 году. Полотна находились в частной коллекции с того времени.

Франсиско Гойя — один из наиболее известных художников эпохи романтизма. Он писал портреты, натюрморты, исторические и религиозные полотна. Самое большое собрание картин Франсиско Гойи находится в музее Прадо в Мадриде.

Олеся Павленко