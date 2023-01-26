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Две картины Франсиско Гойи проданы на аукционе за $16,4 млн

Портреты испанского художника XVIII–XIX веков Франсиско Гойи проданы за $16,42 млн на аукционе в Нью-Йорке 25 января. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's. Там не сообщили, кто приобрел картины.

Картины Франсиско Гойи. Портреты Марии Висенты Баррузо Вальдес (слева) и Леоноры Антонии Вальдес де Баррузо

Картины Франсиско Гойи. Портреты Марии Висенты Баррузо Вальдес (слева) и Леоноры Антонии Вальдес де Баррузо

Фото: Сhristies

Картины Франсиско Гойи. Портреты Марии Висенты Баррузо Вальдес (слева) и Леоноры Антонии Вальдес де Баррузо

Фото: Сhristies

На одном портрете изображена Леонора Антония Вальдес де Баррузо с веером в руках, на втором — ее дочь Мария Висента Баррузо Вальдес на диване вместе с маленькой белой собакой. Картины были написаны по заказу мужа госпожи де Баррузо Сальвадора Ансельмо Баррузо де Баретте в 1805 году. Семья принадлежала к классу буржуазии, уточняется на сайте Christie's.

В прошлый раз картины были выставлены на продажу в 1951 году. Полотна находились в частной коллекции с того времени.

Франсиско Гойя — один из наиболее известных художников эпохи романтизма. Он писал портреты, натюрморты, исторические и религиозные полотна. Самое большое собрание картин Франсиско Гойи находится в музее Прадо в Мадриде.

Олеся Павленко

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