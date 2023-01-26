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Скончался известный самарский тренер Игорь Азаров

Не стало известного баскетбольного тренера Игоря Азарова, отца губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Свои соболезнования в связи с утратой главе региона выразили председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и Уполномоченный по правам человека в области Ольга Гальцова.

«Много лет Игорь Георгиевич посвятил тренерской деятельности. Особое внимание уделял работе с подростками, приобщал ребят к баскетболу, к здоровому образу жизни, развивал таланты и способности, помогал формированию нравственных ориентиров»,– говорится в сообщении регионального парламента от лица Геннадия Котельникова.

Редакция «Ъ-Волга» выражает соболезнования семье Игоря Азарова.

Георгий Портнов

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