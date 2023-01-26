В Перми отремонтируют объект культурного наследия на ул. Сибирской

В 2023 году в пермском историческом здании, известном как «Доходный дом С. М. Алексеева», отремонтируют кровлю. Об этом сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Здание, расположенное на ул. Сибирской, 49, построено в конце XIX века, принадлежало пермскому мещанину Сафрону Алексееву. В 1918 году дом был изъят в городскую собственность, в нем разместились коммунальные квартиры. В 1994 году здание перешло в собственность АО «Городской парк им. Горького». «Доходный дом С. М. Алексеева» признан объектом культурного наследия.