В Перми отремонтируют объект культурного наследия на ул. Сибирской

В 2023 году в пермском историческом здании, известном как «Доходный дом С. М. Алексеева», отремонтируют кровлю. Об этом сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Здание, расположенное на ул. Сибирской, 49, построено в конце XIX века, принадлежало пермскому мещанину Сафрону Алексееву. В 1918 году дом был изъят в городскую собственность, в нем разместились коммунальные квартиры. В 1994 году здание перешло в собственность АО «Городской парк им. Горького». «Доходный дом С. М. Алексеева» признан объектом культурного наследия.