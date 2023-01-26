Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предприятия Оренбуржья получат господдержку на 3,2 млрд рублей

Предприятия Оренбургской области получат господдержку на 3,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о 6 тыс. предприятий, организаций и самозанятых. Бизнесу помогают Гарантийный фонд, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности, Центр поддержки экспорта и центр «Мой бизнес».

В частности, по программам поддержки занятости и труда предусмотрено финансирование в размере более 270 млн руб. Это позволит обеспечить работой 3600 человек.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...