Предприятия Оренбуржья получат господдержку на 3,2 млрд рублей

Предприятия Оренбургской области получат господдержку на 3,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о 6 тыс. предприятий, организаций и самозанятых. Бизнесу помогают Гарантийный фонд, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности, Центр поддержки экспорта и центр «Мой бизнес».

В частности, по программам поддержки занятости и труда предусмотрено финансирование в размере более 270 млн руб. Это позволит обеспечить работой 3600 человек.

Андрей Сазонов