Проект гостиницы на улице Родионова прошел госэкспертизу

Центр «Экспертиза» выдал положительно заключение на проект по строительству гостиницы на улице Родионова между домами №136 и №138 в Нижнем Новгороде. Информация опубликована в едином реестре заключений.

Застройщиком выступает ООО «Приволжье свой дом». Как писал «Ъ-Приволжье», изначально проект был одобрен еще в 2011 году. Тогда инвестору предоставили земельный участок площадью 3 тыс. кв. м, вложения оценивались в 236 млн руб. Однако отель построить не удалось.

В 2018 году в проекте сменились инвесторы. Они планировали построить отель площадью 15 тыс. кв. м к ноябрю 2023 года.

Анастасия Еремина