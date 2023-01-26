В Курской области простились с погибшим в ходе СВО добровольцем из ЧВК «Вагнер» Рудольфом Редькиным

33-летний доброволец ЧВК «Вагнер» Рудольф Редькин из Кореневского района Курской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в администрации района.

«Учился в местной школе, окончил девять классов, поступил в Рыльский аграрный колледж. Поступил на службу добровольцем, самоотверженно и храбро выполнял свой воинский долг. Погиб при исполнении обязанностей военной службы»,— говорится в сообщении администрации Кореневского района в официальной группе «Вконтакте».

С бойцом простились сегодня, 26 января.

О потерях в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий