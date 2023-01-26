«Дочка» компании «Голос. Девелопмент» выиграла аукцион на застройку территории у проспекта Ленина

В Челябинске состоялся аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина и автодороги «Меридиан» в Тракторозаводском районе.

Как следует из конкурсной документации, победителем стало ООО «Легион. Инжиниринг», учредителем которого является компания «Группа Голос.Девелопмент». Застройщик предложил цену 200,012 млн руб при начальной цене 1,64 млн руб.

Вторым участником аукциона было ООО «Выбор» (входит в структуру АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»), предложившее цену 199,1 млн руб.