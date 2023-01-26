Прокуратура нашла еще более 1800 акционеров СМЗ

В Арбитражном суде Пермского края состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска прокурора Пермского края в интересах Росимущества об истребовании имущества из незаконного владения у 513 физических и юридических лиц, являющихся акционерами ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Как сообщает пресс-служба суда, истцом заявлено ходатайство об уточнении искового заявления, в котором дополнительно заявлены требования еще более чем к 1,8 тыс. акционерам предприятия. С учетом представленного ходатайства суд определил отложить предварительное заседание на 15 февраля. Принятый судебный акт пока не опубликован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мае 2022 года Генпрокуратура РФ добилась в суде истребования в собственность государства контрольного пакета акций СМЗ (более 89%), которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. В августе прошлого года источники сообщили, что надзорный орган намерен добиться изъятия акций и у миноритариев. Позже прокурор региона подал в арбитражный суд вышеуказанное заявление.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. Основан в 1936 году. На конец 2020 года в реестр акционеров ОАО входило 666 физических и юридических лиц. Контрольный пакет акций на тот момент еще принадлежал господам Кондрашеву, Кирпичеву, Старостину и Пестрикову. Между остальными 662 акционерами распределялись 10,5445% акций. Информацию об акционерах за 2021 и 2022 годы общество не раскрывало. При этом в более ранние годы у СМЗ было больше акционеров. Например, на конец 2005-го в реестр входило 1168 лиц.