Проверка слуха

Существуют ли вирусы для операционной системы macOS? Действительно ли пираньи могут заживо съесть человека? И какие предрассудки связаны с пятницей 13-го числа? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Киноэкранный эффект

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Первый показ фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда» вызвал панику у зрителей?

Впервые легендарный фильм продемонстрировали во французском Лионе в зале «Синематограф» 25 января 1896 года. А на следующий день местная газета «Республиканский Лион» восторженно писала: «Это, конечно, всего лишь иллюзия, но настолько преисполненная поразительным реализмом, что кажется, будто мы находимся среди персонажей, появляющихся на экране». И ничего про панику.

Более того, в начале февраля светское издание Le Passe Temps сообщило о небывалом ажиотаже вокруг фильма, и дирекция кинотеатра приняла решение увеличить количество сеансов. Они проходили с 14:00 до 0:00, а в выходные начинались с 10:00. Если бы в лионском «Синематографе» случилась паника, Le Passe Temps обязательно бы об этом написал. Слухи о панике в зале подробно разбирали историки и не нашли никаких свидетельств. Конечно, эффект неожиданности на первых зрителей он произвел, но, скорее всего, многие просто слегка отклонялись в креслах, когда видели поезд. И не исключено, что легенда сформировалась под влиянием другого фильма.

В 1901 году англичанин Роберт Уильям Пол снял комедию «Деревенщина и кинематограф». Она состояла из коротких сценок, изображавших реакцию крестьянина на разные эпизоды из уже снятых к тому моменту лент. В одной из таких миниатюр деревенский простак как раз в страхе убегал от мчащегося с экрана поезда.

Вердикт — скорее всего, неправда.

Пандемический путь

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Правда ли, что крысы были главными разносчиками чумы?

Несмотря на то, что чума известна людям минимум 5 тыс. лет, на начальном этапе она не была столь заразной, поскольку ранние ее разновидности не передавалась через укусы блох. Глобальные масштабы эта болезнь приобрела на рубеже древней истории и раннего Средневековья.

В середине VI века пандемия, пришедшая из Египта, прокатилась по Средиземноморью и Европе, убив от 25 млн до 100 млн человек. Вторая пандемия, получившая название «черная смерть», свирепствовала в середине XIV века и выкосила более 200 млн жизней по всему миру. Последняя, собравшая 10 млн жертв, в XIX веке ударила по Китаю, Индии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

На исходе третьей пандемии ученые выделили возбудителя инфекции — чумную палочку. И было доказано, что бубонная чума передается людям от грызунов через укусы крысиных блох. Однако современные исследователи усомнились в ключевой роли крыс в распространении смертельной болезни. Было построено несколько математических моделей, которые описывали сценарии эпидемий, и оказалось, что заражение людей происходило в основном без участия грызунов, популяция которых во время пандемии также сокращалась.

Тем не менее совсем исключать влияние крыс нельзя. Для вспышки заболевания не нужны были полчища грызунов — достаточно было контакта одной крысы и одного человека, а через него и его собственных блох и платяных вшей чума могла распространяться на всех остальных. Крысы если и не играли существенной роли в распространении чумы, то совершенно точно способствовали ее появлению.

Вердикт — это полуправда.

Окно уязвимостей

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Вирусов, способных проникнуть в операционную систему macOS, не существует?

Распространено убеждение, что архитектура операционной системы от Apple устроена таким образом, что для неt невозможно создать вредоносное программное обеспечение. Но чтобы убедиться, что вирусы — реальная угроза для компьютеров с операционной системой mac, достаточно зайти на официальный сайт Apple.

Сама компания предлагает встроенные решения для обеспечения безопасности, а крупнейшие разработчики антивирусных программ — в том числе и решения для macOS. Более того, выясняется, что первые вирусы под ранние Mac появились еще в 1982 году, то есть на несколько лет раньше, чем вредоносные программы для архитектуры IBM PC — предшественника Windows.

Миф о неуязвимости macOS, вероятно, мог появиться из-за того, что количество устройств с этой операционной системой всегда было значительно ниже, чем с Windows. Сейчас в мире 76% компьютеров работают с Windows и 14% с macOS. Логично, что чем больше устройств используют одну систему, тем выгоднее злоумышленникам создавать вредоносное ПО именно под нее.

Более того, стоит помнить, что вирус, попадающий в операционную систему, далеко не единственная угроза. Значительное место сейчас занимают так называемые браузерные вирусы. И им вообще неважно, какая ОС стоит у пользователя, так как устанавливаются и функционируют они внутри браузера.

Вердикт — это заблуждение.

Суеверная настороженность

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Пятница 13-е — действительно более опасный день, чем любой другой?

Люди издавна верят, что именно в этот день опасности буквально подстерегают на каждом шагу, а особенно суеверные стараются не планировать на эту дату ничего серьезного. С этим сочетанием даты и дня недели связывают ряд авиакатастроф, терактов и иных происшествий. У психологов есть специальный термин — параскаведекатриафобия.

По оценке исследователей, бизнес в Соединенных Штатах теряет миллионы долларов из-за того, что люди отказываются от путешествий, совершения крупных покупок и заключения сделок. Более 80% зданий в США пропускают в нумерации 13-й этаж, в аэропортах зачастую сразу за выходом на посадку №12 следует №14, во многих больницах нет 13-й палаты, а в отелях — 13-го номера.

Современные ученые не раз задавались целью выяснить, правда ли, что в пятницу 13-го действительно происходит больше всевозможных неприятностей. Неоднократные статистические исследования данных больниц и станций неотложной помощи в разных странах мира не подтверждают роста количества госпитализаций и смертей пациентов в такие дни.

Более того, например, нидерландский центр страховой статистики выяснил, что в пятницу 13-го происходит заметно меньше автомобильных аварий, пожаров и краж. Это можно объяснить тем, что многие люди в этот день более осторожны или предпочитают реже выходить из дома. Удивительно, но даже авиаперелеты в пятницу 13-го более безопасны — риск погибнуть в этот день на 30% меньше, чем в любой другой.

Вердикт — это неправда.

Плавай как рыба, кусай как хищник

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Пираньи нападают на людей и съедают их заживо?

Нападение пираний — весьма популярный сюжет в массовой культуре. В США первым, кто описал этих рыб как беспощадных убийц, был Теодор Рузвельт. Бывший американский президент в 1913 году посетил Амазонию. Он писал, что пираньи якобы регулярно нападают на местных рыбаков и способны до костей обглодать любое живое существо.

Однако, вопреки стереотипу, пираньи сбиваются в стаи не для того, чтобы убить крупную добычу, а для самозащиты от более опасных хищников. Сами же представители рода пираний питаются мелкой рыбой, падалью, а некоторые и вовсе придерживаются растительной диеты.

Тем не менее у этих рыб весьма острые зубы и довольно сильный укус. Они действительно могут нанести вред человеку, и нападения на людей периодически случаются. Но, как правило, дело заканчивается откушенными фалангами пальцев и вырванными кусками плоти. Сообщения о смертельных случаях единичны, и не факт, что погибшие были съедены пираньями заживо, а не утонули, а потом уже были обглоданы.

Несколько довольно смелых экспериментов, когда испытатели целенаправленно ныряли в водоемы с пираньями, показали, что даже в крупной стае эти рыбы предпочитают избегать человека и совершенно точно не предпринимают попыток напасть на него. А ихтиолог из США Герберт Аксельрод, 25 лет путешествовавший по Южной Америке, прямо заявил, что никогда не встречал никого, кто был бы укушен, и никого, кто хотя бы знал кого-то, кого укусила пиранья.

Вердикт — скорее всего, неправда.