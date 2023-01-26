В пользу экс-чиновника по земельным вопросам мэрии Уфы взыскана компенсация за уголовное преследование

Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил заявление бывшего заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Эдуарда Сардарова о взыскании с Министерства финансов РФ в лице башкирского управления Федерального казначейства (УФП) компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Эдуард Сардаров заявлял в иске 1,5 млн руб., суд взыскал 600 тыс. руб.

В 2018 году в отношении господина Сардарова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, господин Сардаров и начальник управления земельных и имущественных отношений Раиль Еникеев в 2017 году необоснованно снизили задолженность за аренду земли компании «Росевродевелопмент-Уфа» (управляет ТРЦ «Планета»). В июле 2018 года Эдуарда Сардарова поместили под домашний арест. В июле 2019 года уголовное дело было прекращено, за чиновником было признано право на реабилитацию.

Ранее суд взыскал также 600 тыс. руб. в пользу Раиля Еникеева.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте