Патриарх Кирилл предложил подумать над увеличением декретного отпуска по беременности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает целесообразным увеличение длительности декретного отпуска в рамках поддержки беременных женщин. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме. По его словам, возможно, это будет целесообразно с первых дней беременности, поскольку самые важные в беременности — первые три месяца.

«Я просил бы уважаемых парламентариев подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщин с первых дней беременности. Возможно, целесообразным является увеличение декретного отпуска или иные меры»,— сказал патриарх Кирилл (цитата по ТАСС).

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание, что самое важное время для здоровья женщины и ребенка — это первые три месяца беременности. «Уже в этот период, чувствуя естественную неуверенность и страх, женщина должна получать помощь государства»,— подчеркнул он.

В России декретный отпуск делится на две части, которые следуют друг за другом. Первый отпуск предоставляется по беременности и родам, второй — по уходу за ребенком. При обычной беременности отпуск по беременности и родам длится 140 дней: 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после.

Милена Костерева