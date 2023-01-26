«Россети» реализовали энергоэффективные решения на подстанции 500 кВ, питающей потребителей Когалыма

На подстанции 500 кВ «Кирилловская» в ХМАО внедрена интеллектуальная система управления охлаждением трансформаторов на основе частотно-регулируемого привода, а также система утилизации тепла автотрансформатора для обогрева производственных помещений подстанции. Работы выполнены в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция», инициатором которого является Группа «Россети». Ожидаемые эффекты – снижение расхода электроэнергии на охлаждение трансформаторов до 80%, на отопление зданий – до 70%.



Используются решения, разработанные специалистами «Россети Научно-технического центра». Установленная автоматизированная система охлаждения трансформаторов осуществляет управление вентиляторами и маслонасосами в оптимальном режиме на основе данных о текущей загрузке и температуре оборудования, температуре окружающей среды. Информация о работе системы охлаждения передается в режиме онлайн на автоматизированное рабочее место оперативного персонала.

Для реализации проекта была реконструирована существующая котельная, ее оснастили новыми насосами и сопутствующим инновационным цифровым оборудованием управления. В итоге система утилизации тепла автотрансформатора с помощью теплообменного оборудования осуществляет частичный отвод температуры масла этиленгликолю с последующей передачей тепла в систему отопления зданий подстанции с использованием теплового насоса.