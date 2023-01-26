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Нижегородский минфин войдет в реестр кредиторов Федерального долгового центра

Арбитражный суд Москвы восстановил министерство финансов Нижегородской области в реестре кредиторов третьей очереди госучреждения «Федеральный долговой центр при правительстве Российской Федерации», решение опубликовано в арбитражной картотеке.

Федеральный долговой центр ликвидировали в 2000 году и передали его функции Российскому фонду федерального имущества. Ранее тогдашний департамент финансов администрации Нижегородской области предоставил фонду две ссуды на 100 тыс. руб. каждая из регионального внебюджетного фонда со штрафной неустойкой 1% непогашенной ссуды за каждый день просрочки.

В 2009 году минфин решил войти в реестр кредиторов фонда и потребовал вернуть 200 тыс. руб. ссуды и 6,5 млн руб. неустойки. Однако из-за волокиты с документами к началу ликвидации фонда исковые сроки оказались пропущены, и министерству пришлось обратиться в суд.

Арбитраж решил, что с учетом затягивания сроков ликвидации фонда минфин оказался в положении, при котором включение в реестр было невозможно до закрытия фонда и выплат другим кредиторам. Соответственно, о нарушении своих прав в министерстве узнали после отказа председателя ликвидационной комиссии госучреждения в мае 2022 года, и сроки давности следует исчислять именно с этой даты, решил суд.

Владимир Зубарев

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