В одном из микрорайонов Махачкалы из-за высокого давления газа загорелись десять квартир

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану сообщила о массовом возгорании в квартирах многоэтажных домов одного из микрорайонов Махачкалы — Редукторного поселка.

По системе «112» с 12:35 начали поступать сообщения о высоком давлении газа в нескольких многоквартирных домах по улице Лаптиева, сообщили в спасательном ведомстве. Бригады газовиков прекратили подачу газа до устранения причин неисправности оборудования.

В десяти квартирах возникли пожары, в четырех из них они были ликвидированы до прибытия пожарных расчетов, в шести — силами пожарных расчетов. «Во всех квартирах пожары возникли в кухонных помещениях и ликвидированы на площадях до 8 кв. м»,— уточняется в сообщении.

На месте находится руководство ГУ МЧС и МЧС Дагестана, а также психологическая группа. Всем подразделениям ведомства дан отбой.

По сообщению республиканского минздрава, на месте возникновения пожаров работают семь бригад скорой помощи.

На этот час одного пострадавшего с ожогами транспортировали в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы, второй с отравлением угарным газом направлен на госпитализацию в больницу скорой медицинской помощи.

Медики продолжают работать на месте происшествия.

Юлия Рыбина, Махачкала