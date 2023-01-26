«МОК может переобуться в воздухе в любой момент»

Международный олимпийский комитет сообщил о критериях, позволяющих гражданам России участвовать в международных соревнованиях. На турниры могут допустить тех спортсменов, которые придерживаются Олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине, а также соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кремль отреагировал на заявление осторожно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия МОК невозможно комментировать до рассмотрения. Новые правила поставят российских атлетов перед серьезным выбором, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Попытка разделить российских спортсменов на два лагеря не нова. Еще совсем недавно глава МОК Томас Бах предлагал россиянам подписать некий документ, который должен был объяснить всем, что атлет не поддерживает военную спецоперацию на Украине. Тогда, вроде как, ему разрешили бы вернуться на чемпионаты мира и Европы.

Но все рассыпалось, так как обязать подписать кого-либо странную бумажку, о которой не сказано ни в одном регламенте, сложно. И вот МОК придумал практически безупречную схему, которая сможет показать всем, кто есть кто.

При этом подписывать ничего не надо. Даже молчания по поводу СВО вполне достаточно. МОК просто публично озвучил правила игры. После перевода с языка чиновников комитета на русский они звучат так: если российский спортсмен готов поехать на любой международный турнир, включая Олимпиаду, значит он против СВО, если не готов, значит, за.

Так что даже робкая надежда большинства наших спортсменов выступить на Олимпиаде рухнула. Согласитесь, кто отправит на Игры в 2023 году официальную делегацию, если для всего мира тот, кто поедет в Париж, априори не поддерживает все, что происходит. В России таких быстро назовут предателями. Слушать рассказ о подготовке, годах пота и возможностях не будут.

Причем даже с этим подходом без россиян Олимпиада не останется, ведь среди наших атлетов нашлись те, кто уже высказывался против СВО. Например, теннисистка Дарья Касаткина или теннисист Андрей Рублев. А это, между прочим, лучшие теннисисты страны, и их на Олимпиаду с большой долей вероятности возьмут.

Возможно, появится еще кто-то, но совершенно очевидно, что после этой поездки жить в России никто из них не сможет. И, кстати, поедут они в Париж на свои деньги, ведь государство точно не выделит им ни копейки.

Любопытно, какой статус получат такие атлеты непосредственно на Играх? Будут ли они выходить на открытие и закрытие отдельной делегацией или нет? Вопросов много, к сожалению, ответов нет. Возможно, в последний момент МОК поменяет правила, все-таки эта организация славится тем, что может переобуться в воздухе в любой момент, причем не раз. А пока нашим спортивным чиновникам нужно крепко подумать. Ведь, несмотря на шквал праведного гнева, в котором сейчас утонет эта тема, на ход МОК нужно чем-то отвечать. Желательно спокойно, взвешено и адекватно.

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