Глав муниципалитетов Саратовской области будут оценивать по уровню зарплат жителей

В Саратовской области в течение месяца разработают перечень критериев оценки эффективности муниципальных глав по системе KPI. Такое поручение на заседании правительства региона дал губернатор Роман Бусаргин.

Планируется сделать ключевыми показателями уровень зарплаты жителей, демографию, участие в нацпроектах и госпрограммах, наполняемость бюджета, реализацию областных программ. Разработкой модели займутся совет муниципальных образований, депутаты областной думы, министерства экономики и территориального развития.

Глава региона отметил, что, если зарплаты не будут расти у жителей, они начнут снижаться у чиновников.

Марина Ковалева