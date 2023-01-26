Чепецкий механический завод в Удмуртии разработал технологию производства металлического стронция

Специалисты Чепецкого механического завода из Удмуртии разработали новую технологию производства металлического стронция, который ранее импортировали в Россию из других стран. Опытная партия получила подтверждение возможности применения в изготовлении лигатур, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО ЧМЗ Фото: Пресс-служба АО ЧМЗ

Потребность российской промышленности в данном металле составляет более 500 т в год. Отмечается, что стронций востребован для производства морозостойкой стали, а также его применяют в качестве добавки для улучшения механических свойств сплавов алюминия и меди. Соединения стронция используют как компонент для производства сверхпроводящих керамик, а стронциевая добавка наделяет стекло дисплеев электротехники защитными свойствами от излучения.

В 2023 году специалисты ЧМЗ продолжат совершенствовать технологию получения металлического стронция. В результате будут получены данные для проектирования отдельного промышленного участка по производству стронция.

«Освоение технологии производства металлического стронция на ЧМЗ позволит обеспечить отечественные металлургические предприятия необходимыми материалами для легирования металлов и укрепит независимость российской промышленности от зарубежных производителей редкоземельной продукции»,— рассказал гендиректор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

