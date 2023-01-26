Краевой суд признал законным возврат в прокуратуру уголовного дела экс-руководителей «Камской долины»

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении в прокуратуру уголовного дела в отношении бывших руководителей ГК «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Уголовное дело в отношении Андрея Гладикова и Алевтины Романовой рассматривал Индустриальный суд Перми. По версии следствия, подсудимые злоупотребили полномочиями, что повлекло тяжкие последствия: поступающие деньги дольщиков использовались не по назначению, из-за чего строительство домов было остановлено, 636 физическим и юридическим лицам был нанесен вред на сумму более 1,8 млрд руб. Подсудимые свою вину не признали.

8 ноября 2022 года Андрей Гладиков и Алевтина Романова ходатайствовали о возвращении их уголовного дела в прокуратуру, поскольку следствие допустило процессуальные нарушения. Судья Сергей Замышляев это ходатайство удовлетворил. Прокуратура внесла представление на это решение, но убедить краевой суд не смогла.