Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов без персональных данных. Согласно закону, с 1 марта 2023 года в интернете будет размещаться обобщенная статистическая информация о представлении деклараций парламентариями всех уровней. Законодательный акт прокомментировала кубанский политолог Ольга Грабовец.



Ольга Грабовец

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«Думаю, что это временная мера, которую можно считать издержкой периода проведения спецоперации. Подобные декларации позволяют вычислить точное место жительство депутатов и сенаторов, а также их семей. На фоне постоянных угроз со стороны украинских боевиков подобное решение можно назвать больше вынужденной мерой, чем прихотью и способом скрытия реальных доходов народных избранников.

Отталкиваясь от контекста законопроекта, становится ясно, что сама практика деклараций не отменяется, соответствующие органы и дальше продолжат тщательно проверять отчетность, зная личную информацию каждого подающего. Считаю, что власти не могут себе позволить вводить такой закон на постоянной основе, ведь это повлечет за собой волну негодования депутатов региональных и муниципальных уровней, а также оппозиционную реакцию. Власть должна быть открытой, это понимают и в Государственной Думе, и в Совете Федерации».

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