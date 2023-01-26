В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны члены банды телефонных мошенников

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске и Санкт-Петербурге организованную группу телефонных мошенников из десяти участников. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что сетью кол-центров в Новосибирске руководил житель Санкт-Петербурга. «Злоумышленники звонили гражданам, представлялись работниками несуществующих банков и сообщали ложные сведения о возможности получения кредитов. Затем под различными предлогами, например в качестве страховых взносов или оплаты курьерской доставки получали от клиентов денежные средства, после чего переставали выходить на связь», - рассказали в полиции.

Предполагаемый организатор и его помощник проживали в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей кол-центров, кассир и два фигуранта, которые курировали финансовые потоки, в Новосибирске. В ходе обысков в офисах и по адресам проживания задержанных изъяты банковские и сим-карты, бухгалтерия, техника.

В настоящее время установлено 57 потерпевших из девяти регионов России. Правоохранителями в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту мошенничества ст. 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. «Лидеру группы и семи соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое их сообщников находятся под домашним арестом», - рассказала Ирина Волк.

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Лолита Белова