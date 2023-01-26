Спикер Очерской думы вернулся на руководящий пост

Дума Очерского городского округа отменила ранее принятое решение об удовлетворении заявления экс-спикера Сергея Колчанова о сложении полномочий. Об этом сообщает telegram-канал «На местах». Таким образом господин Колчанов вернется на пост спикера. Получить комментарий депутата на момент написания новости не удалось, он не ответил на звонки по известному редакции номеру телефона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Пермского края Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Сергей Колчанов написал заявление о досрочном сложении полномочий спикера в конца прошлого года. Депутаты думы это решение поддержали. Оно должно было вступить в силу с 1 февраля 2023 года. На заседании 17 января депутаты попытались выбрать нового спикера. Однако, по результатам тайного голосования, ни один кандидатов не набрал нужного количества голосов