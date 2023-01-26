В Петербурге задержали организатора сети новосибирских «колл-центров» с мошенниками

Сотрудники полицейского главка Новосибирской области совместно Росгвардией задержали на территории Санкт-Петербурга организатора сети мошеннических «колл-центров», действовавших в Новосибирске. От их действий пострадало не менее 57 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в четверг, 26 января.

Как установило следствие, злоумышленники при обзвоне представлялись работниками несуществующих банков и предлагали взять кредиты на выгодных условиях, а затем выманивали у «клиентов» денежные средства под предлогами оплаты страховки или доставки наличных и переставали выходить на связь.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по семи адресам полицейскими при участии Росгвардии задержаны десять подозреваемых. Предполагаемый организатор и его помощник проживали в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей кол-центров, кассир и два фигуранта, которые курировали финансовые потоки, — в Новосибирске»,— рассказала Ирина Волк.

Следственным комитетом Новосибирской области в отношении всех участников банды возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство. Организатор и семи членам группы избрали содержание под стражей на все время следствия, еще двух отправили под домашний арест.

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