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В Саратове вынесли приговор группе молодых неонацистов

В Саратове семеро жителей города в возрасте от 16 до 22 лет признаны виновными в совершении преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что в 2020 году в Саратове четверо молодых людей, являющихся сторонниками ультраправых (неонацистских, националистических) взглядов, создали экстремистское сообщество, и с 16 декабря 2020 по 27 мая 2021 года его участники совершили ряд преступлений, в том числе тяжкие - против жизни и здоровья пятерых горожан, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также преступлений против общественной безопасности.

В чем обвиняли саратовских неонацистов

В чем обвиняли саратовских неонацистов

Суд назначил троим членам сообщества, которые на момент участия в нем не достигли совершеннолетия, наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, четверым совершеннолетним - от 10 до 13 месяцев c отбыванием в колонии общего режима и колонии-поселении.

Молодые люди были задержаны в мае 2021 года. На одном из видеороликов с их участием, которые они сами распространяли в социальных сетях, юноши называют себя сторонниками неонацистского про­украинского объединения «М.К.У.» (Маньяки культ убийств, признана террористической организацией, запрещена в России).

По информации «Ъ-Средняя Волга» в правоохранительных органах, как минимум один из них может быть причастен к двум резонансным происшествиям. В декабре 2020 года в Саратове на Предмостовой площади был жестоко избит студент второго курса Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова (СаТИ) 20-летний Илья Бондаренко. Видеозапись, на которой три молодых человека избивают студента, появилась в интернете. Этому якобы предшествовала переписка злоумышленников с Ильей Бондаренко от имени 14-летнего мальчика, который пригласил студента Театрального института на романтическую встречу.

Этот же фигурант, по данным «Ъ-Средняя Волга», причастен к нападению на 18-летнего кавказца на проспекте Кирова. Инцидент произошел примерно в 22:00 17 марта 2021 года. На молодого человека напали трое несовершеннолетних, избили его руками и ногами, а один несколько раз ударил шилом. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Марина Ковалева

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