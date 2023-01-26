На СвЖД выросло случаев вандализма в отношении «Ласточек»

В 2022 году сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) зафиксировали 76 случаев вандализма — нанесения граффити на вагоны, битья стекол, порчи сидений, сообщила пресс-служба СвЖД. «Особую тревогу вызывает тот факт, что объектом вандализма все чаще становятся скоростные поезда "Ласточка"»,— говорится в сообщении.

В частности, 25 ноября 2022 года на станции ВИЗ вандалы камнями разбили стекло поезда, следующего из Екатеринбурга в Нижний Тагил. В начале января 2023 года пострадала «Ласточка», курсирующая по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар. В Перми в ночь на 9 января вандалы разрисовали городскую электричку.

СвЖД оценивает прямой ущерб (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции) «сотнями тысяч рублей».

В связи со сложившейся ситуацией СвЖД обратилась к гражданам с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о недопустимости совершения противоправных действий в отношении подвижного состава.

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Алексей Буров