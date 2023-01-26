Новые друзья «Оушена»

Национальный американский фестиваль независимого кино традиционно проводится в городе Парк-сити, штат Юта, в конце января. Ключевое слово «независимый». Если те же «Оскары» подчас достаться киноработам, исходя из политического момента, расовой или гендерной толерантности, а также иных, не имеющих отношения к искусству критериев, то вы можете взять любую киноленту из числа победивших на «Сандэнсе», и это гарантированно будет шедевр.

Слово «независимый» в полной мере можно отнести и к биографии датчанина Хенрика Фискера. Успешный автомобильный дизайнер — его авторству принадлежат такие потрясающе красивые автомобили как BMW Z8 или Aston Martin DB9 — все время хотел строить свои собственные автомобили. Но за последние полтора десятка лет все его стартапы — вспомним электрическую Karma или проект VLF Automotive — успеха не имели. Пресса зубоскалила в ожидании очередного провала и с проектом электрического кроссовера Fisker Ocean. Но машина не только производится и продается, но и катает гостей и участников последнего «Санденса» по заснеженным улицам Парк-сити. Кого именно — смотрите в нашей галерее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кроссовер Fisker Ocean в Парк-сити, штат Юта, США Фото: Photagonist Сценарист и актер Уилл Форте, известный в первую очередь созданием ситкома «Последний человек на Земле», в котором он также исполнил главную роль. За этот сериал он трижды номинировался на премию «Эмми» Фото: Photagonist Среди актерских работ Олдена Эренрайка — съемки в фильме «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэн и главная роль молодого Хана Соло в спин-оффе «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» Фото: Photagonist Телеведущий Джеймс Вон и актер Джонатан Беннет («Дрянные девчонки», «Любовь на острове») Фото: Photagonist Центральный дисплей в Fisker Ocean можно поворачивать, как смартфон, пользуясь им вертикально (как на фото), так и горизонтально Фото: Photagonist Режиссер София Коппола, обладательница таких наград, как «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар», «Золотой лев», а также приза Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру Фото: Photagonist Актер Коди Ферн, в фильмографии которого — сериалы «Американская история ужасов» и «Карточный домик» Фото: Photagonist Актриса Сози Бейкон, дочь актера Кевина Бейкона, наиболее известная по роли в сериале «13 причин почему», и актер Скут Макнейри, в обширном послужном списке которого роли в фильмах «Операция Арго» Бена Аффлека, «Страна обетованная» Гаса Ван Сента, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино Фото: Photagonist Актер независимого американского кино Джеймс Дювал, среди ранних работ которого — «Поколение Doom» и «Нигде» (слева) и актер Джейсон Лайвли, известный еще и тем, что вся его семья работает в индустрии развлечений в качестве актеров (справа) Фото: Photagonist Следующая фотография 1 / 9 Кроссовер Fisker Ocean в Парк-сити, штат Юта, США Фото: Photagonist Сценарист и актер Уилл Форте, известный в первую очередь созданием ситкома «Последний человек на Земле», в котором он также исполнил главную роль. За этот сериал он трижды номинировался на премию «Эмми» Фото: Photagonist Среди актерских работ Олдена Эренрайка — съемки в фильме «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэн и главная роль молодого Хана Соло в спин-оффе «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» Фото: Photagonist Телеведущий Джеймс Вон и актер Джонатан Беннет («Дрянные девчонки», «Любовь на острове») Фото: Photagonist Центральный дисплей в Fisker Ocean можно поворачивать, как смартфон, пользуясь им вертикально (как на фото), так и горизонтально Фото: Photagonist Режиссер София Коппола, обладательница таких наград, как «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар», «Золотой лев», а также приза Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру Фото: Photagonist Актер Коди Ферн, в фильмографии которого — сериалы «Американская история ужасов» и «Карточный домик» Фото: Photagonist Актриса Сози Бейкон, дочь актера Кевина Бейкона, наиболее известная по роли в сериале «13 причин почему», и актер Скут Макнейри, в обширном послужном списке которого роли в фильмах «Операция Арго» Бена Аффлека, «Страна обетованная» Гаса Ван Сента, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино Фото: Photagonist Актер независимого американского кино Джеймс Дювал, среди ранних работ которого — «Поколение Doom» и «Нигде» (слева) и актер Джейсон Лайвли, известный еще и тем, что вся его семья работает в индустрии развлечений в качестве актеров (справа) Фото: Photagonist

Дмитрий Гронский