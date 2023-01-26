Новые друзья «Оушена»

Национальный американский фестиваль независимого кино традиционно проводится в городе Парк-сити, штат Юта, в конце января. Ключевое слово «независимый». Если те же «Оскары» подчас достаться киноработам, исходя из политического момента, расовой или гендерной толерантности, а также иных, не имеющих отношения к искусству критериев, то вы можете взять любую киноленту из числа победивших на «Сандэнсе», и это гарантированно будет шедевр.
Слово «независимый» в полной мере можно отнести и к биографии датчанина Хенрика Фискера. Успешный автомобильный дизайнер — его авторству принадлежат такие потрясающе красивые автомобили как BMW Z8 или Aston Martin DB9 — все время хотел строить свои собственные автомобили. Но за последние полтора десятка лет все его стартапы — вспомним электрическую Karma или проект VLF Automotive — успеха не имели. Пресса зубоскалила в ожидании очередного провала и с проектом электрического кроссовера Fisker Ocean. Но машина не только производится и продается, но и катает гостей и участников последнего «Санденса» по заснеженным улицам Парк-сити. Кого именно — смотрите в нашей галерее.