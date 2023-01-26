На Атоммаше провели контрольную сборку корпуса реактора для индийской АЭС «Куданкулам»

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома»– АО «Атомэнергомаш») состоялась сборка корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами для пятого энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия). Общий вес изделия в сборе составил 603 т. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Строительство АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад на юге Индии предполагает возведение шести энергоблоков. Первая очередь в составе энергоблоков №1 и №2 включена в национальную энергосеть Индии в 2013 и 2016 годах. В настоящий момент производится сооружение энергоблоков № 3,4 и № 5,6, которые являются второй и третьей очередями АЭС «Куданкулам».

Сергей Иванов