Суд продлил на два месяца содержание под стражей воронежского депутата Романа Жогова

Ленинский райсуд Воронежа продлил на два месяца содержание под стражей депутата гордумы Романа Жогова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Под стражей он может пробыть до 29 марта.

Решение было принято при рассмотрении ходатайства регионального управления Следственного комитета России. В ноябре прошлого года его руководитель Кирилл Левит возбудил против господина Жогова уголовное дело: в его основу легли взаимоотношения семьи депутата с его бывшим коллегой Александром Провоторовым, который в марте этого года был приговорен к двум годам колонии за мошенничество. Супруга господина Жогова Мария с 2010 по 2020 год числилась в штате ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял Александр Провоторов, и ежемесячно получала около 20 тыс. руб. При этом Провоторов якобы полагал, что выплачиваемые таким образом деньги (всего около 2,4 млн руб.) шли на поддержку местного отделения «Единой России».

Сам Роман Жогов вину не признает и считает, что его оговорил Александр Провоторов. Он попросил отпустить его под домашний арест: господин Жогов отметил, что не собирается влиять на ход расследования, а его нахождение дома поможет расследованию и исключит трату бюджетных средств на его содержание под стражей.

«В моих действиях нет состава преступления, — говорил ранее господин Жогов.— Я признаю факт фиктивного трудоустройства моей супруги, но сделано это было не так, как указано в фабуле обвинения. Инициатива фиктивного трудоустройства исходила от самого Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить мне стимулирующую надбавку в 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний. Моя супруга к этому никакого отношения не имеет». Господин Жогов отметил, что подобные надбавки являются нормальной практикой для стимулирования за сверхурочную и сверхнормативную работу.

Сергей Толмачев