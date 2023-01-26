Крымского общественника Эйваза Умерова осудили на три года за избиение подчиненного

Крымского общественника и бывшего главу администрации Судака Эйваза Умерова взяли под стражу в зале суда. Ему назначили три года лишения свободы за превышение должностных полномочий, сообщает «Крым 24» со ссылкой на источник.

Эйваза Умерова обвинили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

В 2019 году общественник избил своего подчиненного. Тогда он занимал пост замглавы администрации Судака.

В октябре 2022 года на Умерова завели еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) за нападение на советника главы республики Эрвина Мусаева. Как сообщал Эйваз Умеров, конфликт произошел из-за угроз от лица Эрвина Мусаева в сторону его родственников.

Татьяна Ручкина

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