«Татнефти» дали лицензии на Восточно-Такташский и Кукуевский участки углеводородов

«Татнефть» получила лицензии на Восточно-Такташский и Кукуевский участки углеводородов в Татарстане. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Теперь компания может на данных участках вести разведку и добычу полезных ископаемых. Право действует до конца 2042 года.

В министерстве природы РФ уточнили, что указанные участки дали «Татнефти» в пользование, поскольку был установлен факт открытия месторождений. Геологические запасы нефти Восточно-Такташского месторождения по категории С1 составляют 1,753 млн тонн, извлекаемые - 386 тыс. тонн. Запасы Кукуевского месторождения оценены по категории С1 в 925 тыс. тонн, по С2 - в 2,574 млн тонн.

"Ъ-Казань"