Вступил в силу приговор гражданину Нигерии, похитившему у жительницы Сочи 1,8 млн рублей

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор гражданину Республики Нигерия Бесту Осаретину Ийоха, который осужден на 3 года колонии общего режима за мошенничество, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Нигериец вел переписку с жительницей Сочи, обещая переехать к ней, и в итоге выманил у женщины 1,8 млн руб.

По данным суда, злоумышленник познакомился с женщиной через социальную сеть и представился «Генри Томасом» – военным, который в настоящее время проходит службу в миротворческих войсках в Афганистане. Вскоре мужчина предложил своей знакомой жить совместно, пообещал переехать к ней в Сочи и открыть общий бизнес. Злоумышленник сообщил, что для пересылки в Россию его личных вещей, в том числе семейных ценностей и воинских наград, требуются средства. Женщина несколько раз отправляла «жениху» различные суммы, однако в какой-то момент он перестал выходить на связь. Жительница Сочи обратилась в правоохранительные органы, в ходе расследования выяснилось, что «Генри Томас» – это гражданин Нигерии Бест Ийоха, который с 2019 года живет в России и работает на стройке.

В ходе следствия и суда Бест Осаретин Ийоха виновным себя не признал, от дачи показаний отказался.

Анна Перова, Краснодар