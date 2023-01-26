В Нижнем Тагиле планируют восстановить памятник Николаю Демидову

Памятник крупному российскому промышленнику и меценату Николаю Демидову планируют восстановить в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила исполнительный директор Международного Демидовского фонда Мария Розанова во время посещения библиотеки Уральского института управления (УИУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Николаю Демидову. Фото 1909 года Сергея Прокудина-Горского

Фото: Сергей Прокудин-Горский Памятник Николаю Демидову. Фото 1909 года Сергея Прокудина-Горского

Фото: Сергей Прокудин-Горский

По ее словам, переговоры об этом уже идут с администрацией города и «Евразом». «Скорее всего, поставим памятник не на старом месте, где он стоял, а на так называемой Вшивой горке»,— рассказала госпожа Розанова. По ее словам, на Вшивой горке захоронены первые демидовские рабочие.

Николай Никитич Демидов (1773-1828) — крупный русский промышленник и меценат из рода Демидовых. Унаследовал от отца железные и медеплавильные заводы на Урале. В Нижнем Тагиле на его средства были построены школа, больница, приют, Выйское училище и художественная школа. Общая сумма пожертвований Николая Демидова на благотворительные цели в России составила по неполным данным свыше 720 тыс. руб.

Памятник в честь Николая Демидова был установлен в 1837 году по проекту французского скульптора Франсуа Бозио. Монумент находился около заводоуправления. После Октябрьской революции 1917 года был демонтирован и переплавлен. Предполагается, что восстановленный памятник будет входить в музейный комплекс «Горнозаводской Урал».

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Василий Алексеев