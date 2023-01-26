Американец Окаро Уайт стал игроком «Локомотива-Кубань»

Американский форвард Окаро Уайт подписал контракт с «Локомотивом-Кубань». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Окаро Уайт (203 см, 95 кг) ранее играл в казанском УНИКСе, в составе которого стал серебряным призером чемпионата в сезоне 2020/21, а также финалистом Еврокубка.

Баскетболист родился в 1992 году в Бруклине. Его профессиональная карьера началась в 2014 году в итальянском «Виртусе». В 2015 году он подписал контракт с греческим «Арисом Салоники» и выступил в чемпионате Греции и Национальной баскетбольной ассоциации. Он был включен в пятерку лучших игроков Греческой лиги 2015/16, а также назван самым зрелищным игроком Греческой лиги 2015/16.

Татьяна Ручкина

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