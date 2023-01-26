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Самарская область начала внедрять региональный стандарт по поддержке инвестиций

Внедрение Регионального инвестиционного стандарта по поддержке инвестиций стартовало в Самарской области. Он состоит из пяти основных элементов: инвестиционной декларации, инвестиционного комитета, свода инвестиционных правил, Агентства инвестиционного развития и инвестиционной карты. Об этом сообщает областное министерство экономического развития и инвестиций.

В настоящее время в регионе подготовлена обновленная инвестиционная карта. Она размещена на инвестиционном портале региона. На ней инвестор может в один клик подобрать необходимую площадку под инвестпроект по заданным критериям.

Раздел «Инвестиционная карта Самарского региона» включает информацию о территории и объектах инфраструктуры. Она позволяет подобрать и оценить объект для инвестиций. Сведения собраны в виде объединенных в группы слоев («Состав карты»), их видимость можно «включать» и «выключать».

С помощью ресурса инвестор может получить информацию о типе площадки и возможных мерах поддержки со ссылкой, сведения от ресурсоснабжающих организаций и данные о тарифах и тарифных решениях. Кроме того, он включает информацию о положении авто- и железных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, карту обрабатываемых пахотных земель, генпланы, правила землепользования и застройки, а также проекты планировки и межевания СТП.

Всего инвесткарта включает 445 свободных инвестиционных площадок для реализации проектов по разным направлениям. Инвестор может кликнуть на кнопку с сайта и подать заявку на размещение в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Евгений Чернов

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