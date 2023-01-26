Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках снизилась до 8,04%

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков составила 8,04% во второй декаде января против 8,13% в первой декаде. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Ставки по вкладам достигли максимальных значений весной 2022 года, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 20% из-за санкций против России в ответ на ввод войск на Украину. В марте средняя максимальная ставка фиксировалась на уровне 20,51%, позже она постепенно начала снижаться вместе с уменьшением ключевой ставки.

Олеся Павленко