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Коммерсантъ FM
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Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках снизилась до 8,04%

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков составила 8,04% во второй декаде января против 8,13% в первой декаде. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Ставки по вкладам достигли максимальных значений весной 2022 года, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 20% из-за санкций против России в ответ на ввод войск на Украину. В марте средняя максимальная ставка фиксировалась на уровне 20,51%, позже она постепенно начала снижаться вместе с уменьшением ключевой ставки.

Олеся Павленко

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