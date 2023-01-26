В Челябинской области почти в полтора раза выросли продажи драгоценных металлов

В 2022 году жители Челябинской области пополнили в Сбербанке свои обезличенные металлические счета на 738 кг драгоценных металлов на 319 млн руб. – это на 44% больше в денежном выражении, чем в 2021-м, сообщают в региональном отделении банка.

Счета в золоте южноуральцы пополнили на 49 кг, в серебре – на 675 кг. Однако по количеству операций золото впереди, на него приходится почти половина всех сделок с драгоценными металлами, в то время как на серебро – 36%.

Председатель уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что «особенно хорошо защитные свойства драгоценных металлов проявляют себя во время турбулентности на рынках – в эти периоды драгметаллы, как правило, начинают расти в цене», частности, так было в 2008-2011 годах, в разгар пандемии и в первом квартале прошлого года. «Если проанализировать график стоимости золота за последние 10-15 лет, можно увидеть, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережал инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок – от 3-5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации»,- отметил Дмитрий Суховерхов.