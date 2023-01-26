По итогам 2022 года Башкирия заняла 25 место в рейтинге качества жизни среди 85 регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщает министерство финансов республики. По сравнению с показателями за 2021 год, когда Башкирия заняла 40 место, регион улучшил свои показатели. Рейтинг оценивает усилия региональных органов власти по созданию качественной среды.

В Приволжском федеральном округе Башкирия поднялась на две позиции и заняла седьмое место. Были проанализированы около 140 показателей, из которых 67 — опросные. Республика оказалась в десятке лучших по 17 показателям и в десятке худших — по пяти из них. По большинству показателей — 53 значениям — Башкирия находится в средней зоне.

Вице-премьер — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова поручила проанализировать показатели и определить проблемные зоны.

Влада Шипилова

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