«Камский кабель» сертифицировал нагревательные саморегулирующиеся кабели типа TENon

«Камский кабель» продолжает освоение сегмента нагревательных саморегулирующихся кабелей. Специалистами компании была проведена работа по выпуску, испытаниям и сертификации новой продукции в этом направлении.

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Саморегулирующиеся нагревательные кабели предназначены для систем электрообогрева внутренних или наружных поверхностей, а также для применения во взрывоопасных зонах класса 1, 2 ГОСТ IEC 60079-10-1. Кабели в составе систем электрообогрева применяются на опасных производственных объектах угольной, газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей промышленности в Сибири, Арктике, в зонах с сильными морозами. Эта продукция устойчива к воздействию смазочных масел, дизельного топлива и солнечного излучения.

«В основе нагревательных саморегулирующихся кабелей TENon общепромышленного назначения марок КСЭОт, КСЭНт, КСЭНф, КСЭСф – изолированная полупроводящая матрица, которая приобретается у лучших мировых производителей. Именно она регулирует температуру и обеспечивает заданные свойства кабеля. Матрица изменяет сопротивление под действием внешней меняющейся температуры, в результате чего изменяется количество выделяемой тепловой энергии. Основные характеристики кабеля были подтверждены проведенными испытаниями», – отметил заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель» Игорь Буров.

На основании положительных результатов независимый орган по сертификации выдал документ, подтверждающий, что кабель TENon соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования». Ежегодно качество продукции будет подтверждаться в ходе инспекционного контроля. В дальнейших планах – подготовка к сертификации кабеля для применения в трубопроводах с питьевой водой.

ООО «Камский кабель»