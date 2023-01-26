Четырех жителей Удмуртии подозревают в незаконной вырубке леса под видом предпринимательской деятельности

В Удмуртии сотрудники ФСБ во взаимодействии с региональным МВД пресекли деятельность четырех жителей Малопургинского района, которые незаконно вырубали деревья на территории Яганского участкового лесничества. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, они занимались вырубкой под видом предпринимательской деятельности, однако разрешительных документов у них не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.