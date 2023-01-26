Нигерийца «Генри Томаса» осудили на три года за обман жительницы Сочи на 1,9 млн рублей

Гражданин Нигерии Бест Осаретин Ийоха, который живет в России и работает на стройобъектах, обманул жительницу Сочи почти на 1,9 млн руб. Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ноябре 2020 года нигериец познакомился в соцсети с жительницей Сочи, представившись ей «Генри Томасом» — военным, который в настоящее время проходит службу в миротворческих войсках в Афганистане. Мужчина сообщил девушке, что хочет переехать в Сочи, жить вместе с ней и открыть бизнес. Он сказал ей, что отправил по адресу ее проживания посылку с семейными ценностями и его воинскими наградами. Он попросил ее оплатить посылку, пообещав вернуть деньги, когда приедет в Сочи. Женщина перевела на банковские карты, открытые на разные имена, почти 1,9 млн руб.

Сам же Бест Осаретин Ийоха изначально не планировал отправлять вещи. Кроме того, следствие установило, что с мая 2019 года мужчина проживает на территории РФ.

В судебном заседании Ийоха виновным себя не признал и отказался давать показания. Лазаревский районный суд Сочи признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначили три года лишения свободы. Приговор был обжалован, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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