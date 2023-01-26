На капремонт 251 дома в Башкирии направят до 2,42 млрд рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на четырех аукционах 6 февраля выберет подрядчиков капитального ремонта крыш, фасадов, систем водоснабжения и водоотведения в 251 доме в 15 городах и 26 районах, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена контрактов определена в 2,42 млрд руб. Они будут оплачены за счет взносов собственников квартир.

На капремонт крыш 123 домов в пяти городах и 11 районах Башкирии направят до 929,4 млн руб.

Капремонт и утепление фасадов 59 домов в пяти городах (в том числе в Уфе) и десяти районах обойдется в 929,67 млн руб., а системы водоснабжения и водоотведения 24 домов в четырех городах, включая Уфу, и пяти районах выделят до 184,2 млн руб.

Капитальный ремонт крыш, утепление чердачного перекрытия 45 домов в Уфе без оценки технического состояния и разработки проекта будет стоить до 373,54 млн руб.

Работы по ремонту фасадов необходимо провести до 10 октября, остальные — до 21 ноября.

Майя Иванова

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