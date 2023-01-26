На Средний Урал привезут Кубок Гагарина

В феврале в городах Свердловской области будет экспонироваться Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщила пресс-служба компании «Ростелеком».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кубок Гагарина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наша компания –— многолетний партнер КХЛ. Поэтому мы рады принимать главный трофей Чемпионата КХЛ в Свердловской области. Благодаря этой ответственной и почетной миссии местные хоккеисты и болельщики смогут сфотографироваться с почетным трофеем. Для них это важное событие и память на долгие годы»,— пояснил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

Кубок КХЛ посетит четыре города:

1 февраля — Нижний Тагил (будет экспонироваться в ТРЦ Depo с 18:00 до 20:00);

2 февраля — Каменск-Уральский («Каменск-Арена» с 14:00 до 17:00);

3 февраля — Первоуральск (Инновационный культурный центр с 14:00 до 16:30);

4 февраля — Екатеринбург (ТРЦ VEER Mall c 14:00 до 19:00).

Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. Впервые был разыгран в 2009 году.

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