Работник транспортной компании из Удмуртии лишился больше 15 тысяч рублей после посещения интимного сайта

В Удмуртии в полицию обратился 26-летний житель поселка Балезино, который рассказал о хищении у него денег после посещения сайта интимных услуг. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, работник транспортной компании позвонил по указанному на сайте номеру, однако на звонок никто не ответил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На следующий день с ним связался «администратор», который сообщил, что накануне заказ был оформлен стразу на троих девушек, однако заказчик не приехал по указанному адресу. По этой причине у мужчины потребовали внести плату в размере 6 тыс. руб., после чего у жителя поселка Балезино под различными предлогами выманили еще 11 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время устанавливаются причастные лица.