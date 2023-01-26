«МегаФон» усиливает направление мобильной коммерции

«МегаФон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат» — ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы.



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«МегаФон» приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе.

«Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок “ИнПлат” в периметре “МегаФона” позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов»,— сказал директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

«ИнПлат» — ключевой партнер «МегаФона» в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

Ключевые проекты по приему платежей в сервисах «МегаФона» были запущены совместно с «ИнПлат». Среди недавних проектов — внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Сервис экономит время абонентов и повышает конверсию для партнера.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 74,9 млн клиентов.

Megafon.ru