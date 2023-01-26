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Мобилизованный из Ярославской области погиб на специальной военной операции

Уроженец Ярославской области Павел Касаткин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Молодой человек был направлен в зону СВО по частичной мобилизации и являлся младшим сержантом мотострелкового батальона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Церемония прощания с военнослужащим пройдет в пятницу, 27 января, в Центре развития и поддержки предпринимательства Гаврилов-Яма (Советская площадь, 1). Начало – в 11 часов»,— рассказали в правительстве.

Семья погибшего получит материальную помощь.

Алла Чижова

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