Мобилизованный из Ярославской области погиб на специальной военной операции

Уроженец Ярославской области Павел Касаткин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Молодой человек был направлен в зону СВО по частичной мобилизации и являлся младшим сержантом мотострелкового батальона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Церемония прощания с военнослужащим пройдет в пятницу, 27 января, в Центре развития и поддержки предпринимательства Гаврилов-Яма (Советская площадь, 1). Начало – в 11 часов»,— рассказали в правительстве.

Семья погибшего получит материальную помощь.

Алла Чижова