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Нововоронежская АЭС приняла участие в праздновании 80-летия со дня освобождения Воронежа

25 января 2023 года, в 80-ю годовщину со дня освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, в г. Нововоронеже у мемориала «Звезды Славы» прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню с участием представителей городских предприятий, городской администрации, городской Думы, Совета ветеранов и профкома НВ АЭС, Городского совета ветеранов, школьников, студентов колледжа и жителей города.

Фото: предоставлено Советом ветеранов НВ АЭС

«Это была великая победа, настоящее счастье и огромная радость для всех, кого коснулась война. Время уходит, но память о тех годах и людях, сражавшихся за Воронеж, останется с нами навсегда и перейдет к нашим потомкам. Мы должны позаботиться об этом», – сказала председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и еще раз вспомнили о мужестве, героизме и стойкости героев войны. Сейчас в Нововоронеже проживает один ветеран Великой Отечественной войны – Малых Клавдия Андреевна.

В городе к празднованию годовщины начали готовиться заранее. Поисковый отряд «Пересвет» Нововоронежской АЭС в рамках собственного проекта «Чтобы помнили!» проделал колоссальную работу и открыл патриотические экспозиции в четырех школах, Нововоронежском политехническом колледже и Доме детского творчества. Они посвящены 80-летию освобождения Воронежской земли от фашистско-немецких захватчиков и работают на постоянной основе.

«Мы хотим, чтобы дети помнили наших земляков, героев войны, принесших победу. Знание истории – залог процветающего будущего», – прокомментировал заместитель директора Олег Уразов.

Внимание к датам, приуроченным к дням Великой Отечественной войны, помогают не забывать о трагических событиях того времени. Совместный исторический опыт консолидирует общество. Росатом и его предприятия делают все возможное для передачи этой памяти детям и молодежи.

Освобождение областного центра было одним из ключевых этапов на пути к победе в Великой Отечественной войне. Битва за Воронеж длилась 212 дней и ночей: с 28-го июня 1942 г. по 25-ое января 1943 г. Одна из улиц современного Нововоронежа носит имя 141-й стрелковой дивизии, принимавшей активное участие в боях на Воронежском направлении, а на месте линии обороны дивизии установлен мемориал «Звезды Славы».

Воронеж был сильно разрушен во время войны, но его удалось восстановить в рекордно короткие сроки. В 2008 году городу присвоено почетное звание «Город воинской славы».

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