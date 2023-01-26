Вооруженные силовики провели учения в техникуме Екатеринбурга

В Железнодорожный техникум Екатеринбурга днем 26 января вооруженные сотрудники Росгвардии провели операцию по задержанию человека. Директор учебного заведения Ольга Шокова заявила порталу Е1.ru, что силовики проводили учения.

«Все было максимально приближено к реальности. Мужчина, которого вывели из здания, — один из сотрудников техникума, он согласился выступить в роли нападавшего»,– пояснила она.

В Росгвардии отметили, что сотрудники ведомства провели практическую тренировку по проверке действий нарядов групп задержания при поступлении сигнала тревоги.

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